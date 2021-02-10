110 000 рублей за работу курьера в Казани — это много или мало?

110 000 рублей в месяц — такую оплату обещают некоторые из работающих в Казани сервисов доставки курьеру на личном автомобиле, говорится в обзоре сервиса по поиску работы SuperJob. Ни возраст авто, ни его марка значения не имеют. Однако о компенсации ГСМ речи не идет.

Средний заработок в час на этой позиции составляет 360 рублей — отсюда можно подсчитать, что для заявленной зарплаты курьер должен отработать 305 часов в месяц, трудиться примерно по 14 часов в сутки при двух выходных в неделю. Либо уделять работе время каждый день.

Зарплаты пеших курьеров и сотрудников на велосипедах и самокатах ниже — но все равно могут достигать в Казани 60—70 тысяч рублей в месяц. Свой двухколесный транспорт иметь не требуется — только смартфон, умение и готовность много передвигаться.

Зарплаты пеших курьеров и сотрудников на велосипедах и самокатах ниже — но все равно могут достигать в Казани 60—70 тысяч рублей в месяц. Фото: Максим Платонов

Впрочем, средняя зарплата курьеров в Казани все-таки далека от 110 тысяч в месяц — по данным других исследований, она составляет только около 50 тысяч рублей. Однако авторы этих исследований сходятся во мнении, что спрос на курьеров в пандемию вырос кратно, а привычка заказывать еду через доставку сохранится у россиян и после снятия всех пандемийных ограничений.

110 тысяч рублей в месяц — это:



— 66 средних чеков на доставку в России;

— 2,3 тонны бензина (на среднюю зарплату в Татарстане можно приобрести чуть менее 800 литров), на которые можно проехать примерно 23—25 тысяч километров по городу;

— 9 велосипедов среднего качества;

— 2,77 средней зарплаты среднестатистического татарстанского чиновника;

— 3,2 средней зарплаты учителя в Татарстане;

— 13,5% от официальной зарплаты президента России;

— один iPhone 12 Pro Max, если добавить 9900 рублей.