Издание KozaPress погибшей журналистки Ирины Славиной закрывается

Нижегородское издание KozaPress, которое основала погибшая в октябре 2020 года Ирина Славина, закрывается. Об этом объявила дочь журналистки Маргарита Мурахтаева.

«Я как дочь Ирины Славиной приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственно правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме…» — написала Мурахтаева на своей странице в Facebook.

Напомним, главного редактора издания «Коза Пресс» (KozaPress) из Нижнего Новгорода Ирину Славину нашли мертвой около здания регионального МВД 2 октября 2020 года. Перед этим в ее доме прошел обыск на предмет причастности журналистки к «Открытой России» (организация входит в реестр запрещенных с декабря 2017 года).



Следственное управление СК РФ по Нижегородской области впервые отказало в возбуждении уголовного дела еще 2 ноября. Следователи не усмотрели «объективных данных», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства или склонение к нему» (ст. 110 и 110.1 УК).

Второй раз следователи отказались возбуждать дело в декабре ушедшего года. Основания для этого остались те же — отсутствие события преступления. На прошлой неделе ведомство уже в третий раз отказалось возбуждать дело. Соответствующее решение было принято, в частности, на основании психолого-психиатрической экспертизы Славиной, которую провели после ее смерти. Специалисты пришли к выводу, что самоубийство журналистки — «это своеобразная манипуляция обществом».



Татьяна Леухина