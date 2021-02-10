Путин упрекнул госслужбы в «игре в статистику» и подгонке показателей

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством упрекнул госслужбы в «игре в статистику» и подгонке показателей, сообщает ТАСС.

Также Путин поручил кабмину и регионам оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников: «Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы».

По словам президента, уровень зарплат не должен снижаться: «Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер. Однако очень часто мы видим — во всяком случае бывает так, скажем аккуратненько, — что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей».

Фото: pixabay.com

Ранее Путин поручал министру финансов Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Это произошло после того, как сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловалась главе государства на попытки замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.