Суд арестовал министра строительства Башкирии

В Башкирии суд на два месяца арестовал главу Минстроя республики Рамзиля Кучарбаева. Он пробудет под стражей до 1 апреля.

Как сообщает Следком, министру вменяется злоупотребление должностными полномочиями. В 2017 году чиновник занимал пост руководителя управления капстроительства РБ. В это время он принял недостроенные очистные сооружения в Кумертау. В итоге власти города ввели объект в эксплуатацию, но он до сих пор не достроен.

«В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Напомним, что задержание Кучарбаева произошло накануне.