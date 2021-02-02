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Суд арестовал министра строительства Башкирии

16:45, 02.02.2021
Суд арестовал министра строительства Башкирии
Фото: surb.sledcom.ru

В Башкирии суд на два месяца арестовал главу Минстроя республики Рамзиля Кучарбаева. Он пробудет под стражей до 1 апреля.

Как сообщает Следком, министру вменяется злоупотребление должностными полномочиями. В 2017 году чиновник занимал пост руководителя управления капстроительства РБ. В это время он принял недостроенные очистные сооружения в Кумертау. В итоге власти города ввели объект в эксплуатацию, но он до сих пор не достроен.

«В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей», — сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Напомним, что задержание Кучарбаева произошло накануне.

ПроисшествияОбществоВласть Башкортостан
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