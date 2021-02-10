Роспотребнадзор по РТ об отмене масочного режима в Удмуртии: «Мы видели, к чему это приводило»

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что пока в республике не планируется снимать обязательный масочный режим. По ее словам, в Татарстане нет сторонников «быстрых и не совсем взвешенных решений».

Напомним, 9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок. С 12 февраля в регионе масочный режим перестанет действовать и будет носить рекомендательный характер. Президент Татарстана Рустам Минниханов считает это решение неправильным: «Я считаю, что даже если человек имеет антитела, он может быть носителем инфекции».

Любовь Авдонина заявила, что пока в республике не планируется снимать обязательный масочный режим. Фото tatar-inform.ru

«Были случаи в некоторых регионах, когда одномоментно снимались ограничения — это был летний период, и мы видели, к чему это приводило. Через две недели приходилось возвращаться к более жестким мерам», — сообщила Авдонина.

Она отметила, что в Татарстане за последние сутки было выявлено 79 случаев коронавируса, а в Удмуртии за вчерашние сутки было 96 случаев.