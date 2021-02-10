«Татнефть» увеличит в 2021 году инвестиции в геологоразведку в Татарстане на 43%

«Татнефть» в 2021 году намерена увеличить инвестиции в геологоразведку. Об этом заявила заместитель директора по научной работе в области геологии трудноизвлекаемых запасов «ТатНИПИнефть» Венера Базаревская в интервью корпоративному изданию «Нефтяные вести».

На геологоразведку в Татарстане будет направлено на 43% больше инвестиций, чем в 2020 году. На участках в пределах России инвестиции на геологоразведку увеличатся всего на 1% по сравнению с прошлым годом.

Фото: wikipedia.org

«Татнефть» выполняет больший объем работ на слабоизученных участках в РФ по сравнению с изученной территорией Татарстана, соотношение составляет 59% на 41%», — отметила Базаревская.

По данным спикера, в Татарстане освоен 71% суммарных потенциальных ресурсов нефти, разведано более 85%, охвачено поисковыми работами более 89%, более 82% приходится на долю трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Поэтому в последние году значительные объемы геологоразведочных работ направлены на изучение ТрИЗ. Основной пророст запасов происходит за счет изучения СВН (месторождений сверхвязкой нефти — ИФ) и переоценки запасов существующих месторождений.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» планирует удвоить годовой темп снижения потребления топлива.

Ольга Плешкова