Минниханов раскритиковал решение властей Удмуртии отменить обязательный масочный режим
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает неправильным решение властей Удмуртии отменить масочный режим. «Я считаю, что даже если человек имеет антитела, он может быть носителем инфекции», — заявил он.
Минниханов уверен, что надо сохранить масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, 9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок. С 12 февраля в регионе масочный режим перестанет действовать и будет носить рекомендательный характер.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что рекомендательный режим ношения масок необходимо вводить уже везде, а не только в Удмуртии. По его словам, необходимо раскачивать «болото» с затянувшимися мерами, потому что это может стимулировать вакцинацию.
Ранее заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.
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