Минниханов раскритиковал решение властей Удмуртии отменить обязательный масочный режим

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает неправильным решение властей Удмуртии отменить масочный режим. «Я считаю, что даже если человек имеет антитела, он может быть носителем инфекции», — заявил он.

Минниханов уверен, что надо сохранить масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, 9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что республика отменяет обязательное ношение масок. С 12 февраля в регионе масочный режим перестанет действовать и будет носить рекомендательный характер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что рекомендательный режим ношения масок необходимо вводить уже везде, а не только в Удмуртии. По его словам, необходимо раскачивать «болото» с затянувшимися мерами, потому что это может стимулировать вакцинацию.

Ранее заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.

