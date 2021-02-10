После гибели пациентов из-за отключения кислорода в Подмосковье возбудили уголовное дело

По факту смерти пациентов с COVID-19 в одной из больниц Одинцовского района Московской области следователи возбудили уголовное дело. Предполагаемая причина смерти пациентов — отключение системы подачи кислорода. Также вероятной причиной называется техническая неполадка. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что в одной из больниц в Подмосковье погибли три человека. Погибшие были подключены к аппарату ИВЛ, поскольку не могли дышать самостоятельно из-за тяжелого состояния. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства гибели людей.

Маргарита Головатенко