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После гибели пациентов из-за отключения кислорода в Подмосковье возбудили уголовное дело

15:54, 10.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
После гибели пациентов из-за отключения кислорода в Подмосковье возбудили уголовное дело
Фото: realnoevremya.ru

По факту смерти пациентов с COVID-19 в одной из больниц Одинцовского района Московской области следователи возбудили уголовное дело. Предполагаемая причина смерти пациентов — отключение системы подачи кислорода. Также вероятной причиной называется техническая неполадка. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что в одной из больниц в Подмосковье погибли три человека. Погибшие были подключены к аппарату ИВЛ, поскольку не могли дышать самостоятельно из-за тяжелого состояния. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства гибели людей.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоМедицина
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