Итоги дня: год языков в Татарстане, Путин и Нобелевская премия, новый «Сбер»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 24 сентября.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к Государственному совету республики. «Реальное время» вело прямую трансляцию выступления. В частности, он предложил объявить 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства.
- Сегодня на 15-м заседании Государственного совета Татарстана депутаты назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец. Она экс-кандидат в президенты России, лидер Национального родительского комитета и член Общественной палаты России.
- Также на заседании Государственного совета Татарстана назначили на должность новых судей Конституционного суда республики. Ими стали бывший детский омбудсмен республики Гузель Удачина, экс-заместитель председателя по гражданским делам Верховного суда РТ Марат Хайруллин и экс-председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин.
- Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе большой презентации официально представил новый логотип Сбербанка. Он включает незаконченное слово «Сбер» и незаконченный круг с переливами синего, желтого и зеленого цветов с зеленой галочкой внутри.
- Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов. Во встрече также принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, который был переизбран на новый срок: «Я заверяю вас, что Татарстан активно будет реализовывать все проекты своевременно. Заверяю, что все вопросы, и связанные с коронавирусом, и с другими вызовами, — мы с ними справимся».
- Бывшего председателя Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Татарстане, экс-депутата Казанской городской думы 53-летнюю Рушанию Бильгильдееву отправили под домашний арест. Ранее Бильгильдеева была под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Но в ходе расследования дела возникла необходимость изолировать ее от общества, заявили в Следкоме по РТ. Кроме того, следствие переформатировало обвинение.
- Компания «Джи-Групп», владеющая брендом «Унистрой», сегодня купила на торгах земельно-имущественный комплекс Казанского вертолетного завода за 964 млн рублей. Общая площадь участка в Адмиралтейской слободе Кировского района Казани составляет 19,95 га, здесь предполагается строительство 5—8-этажных домов. Всего здесь появится около 110 тыс. кв. м жилья.
- В Минтруде РФ назвали, какой размер МРОТ и прожиточного минимума планируется установить в 2021 году. МРОТ планируется поднять на 5,5%, до 12 792 рублей, прожиточный минимум хотят установить на уровне 11 653 рублей.
- Российский писатель Сергей Комков сообщил, что он предложил Нобелевскому комитету вручить премию мира президенту РФ Владимиру Путину. Он информировал, что направил заявку 10 сентября.
- В одном из сел Татарстана произошел конфликт из-за установки сотовой вышки. Информацию об инциденте подтвердили «Реальному времени» в администрации Тукаевского района. Там сообщили, что еще до конфликта по вопросу установки вышки проводилось совещание в администрации с приглашением представителей ООО «РСТК» — подрядчика по установке вышки.
- Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Документ направлен на отмену смертной казни. Мораторий действовал с 2003 года.
- Казгордума решила объявить конкурс на замещение должности руководителя исполкома Казани. Он пройдет 19 октября в Казанской ратуше.
- Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана обратилась к автомобилистам с просьбой не оставлять машины у остановок и на полосе для общественного транспорта. «Из-за водителей, которые нарушают правила (едут и паркуются на автобусной полосе), нарушается график движения автобусов», — рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
- В Казани выявили больше противников, чем сторонников, идеи Минтранса РФ организовать через 15 лет бесплатный проезд в общественном транспорте и одновременно ввести плату за езду на личном автомобиле. Так, по итогам опроса 68% жителей столицы Татарстана частично или полностью не одобряют эту инициативу, 32% — относятся к ней положительно.
- Прибывших в Россию граждан обязали соблюдать самоизоляцию на дому до получения результатов теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней с момента прибытия. Работодателям нужно проинформировать выезжающих за рубеж работников о необходимости режима самоизоляции.
- С сегодняшнего дня, с 24 сентября, в силу вступают новые правила поверки бытовых счетчиков: единственное значимое подтверждение — электронная регистрация. Бумажные свидетельства будут выдавать по желанию, но они скорее носят информационный характер.
- На сегодняшний день в 67% многоквартирных жилых домов и 89,2% соцобъектов Казани подали тепло. Отопление получили уже более 3,5 тыс. жилых домов из 5 354. Теплом снабжены 733 соцобъекта из 822.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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