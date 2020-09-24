Жители Казани высказались против бесплатного проезда в общественном транспорте
Больше Казани идею бесплатного проезда поддерживают только в Петербурге
В Казани больше противников, чем сторонников, идеи Минтранса РФ организовать через 15 лет бесплатный проезд в общественном транспорте и одновременно ввести плату за езду на личном автомобиле. По данным портала Superjob.ru, 68% жителей столицы Татарстана частично или полностью не одобряют эту инициативу, 32% выступают «однозначно за» или «скорее за».
Больше Казани идею бесплатного проезда поддерживают только в Санкт-Петербурге (35%). Наименьший процент одобрения — 19% — высказали жители Красноярска и Челябинска. По мнению сторонников инициативы, бесплатный проезд в автобусах и, наоборот, платный на авто будет способствовать улучшению экологической обстановки, уменьшению количества пробок и парковок.
Соответственно, самые ярые противники проживают в Красноярске и Челябинске (по 81%). Меньше всего их (и больше сторонников) в тех же Казани и Санкт-Петербурге (65%). Выступающих против волнует состояние общественного транспорта и возникновение социального неравенства из-за ввода платы за проезд по дорогам. По мнению россиян, автовладельцы платят и так много налогов и покупают дорогущий бензин, а брать деньги за проезд по автодорогам низкого качества — «перебор».
Опрос проводился 11—22 сентября среди 1500 совершеннолетних респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и 1000 человек в каждом из городов-миллионников.
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Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин рассказал «Реальному времени», что, конечно же, выступает против инициативы.
При этом он сообщил, что идею вполне могут воплотить в жизнь.
«Ничего не мешает это сделать, никакие опросы, никакие «против», по сути, сильно не помогут. Захотят — сделают».
Татарстанские перевозчики в лице председателя Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова решили пока не комментировать тему бесплатного проезда.
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