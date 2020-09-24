Жители Казани высказались против бесплатного проезда в общественном транспорте

Фото: Илья Репин

Больше Казани идею бесплатного проезда поддерживают только в Петербурге

В Казани больше противников, чем сторонников, идеи Минтранса РФ организовать через 15 лет бесплатный проезд в общественном транспорте и одновременно ввести плату за езду на личном автомобиле. По данным портала Superjob.ru, 68% жителей столицы Татарстана частично или полностью не одобряют эту инициативу, 32% выступают «однозначно за» или «скорее за».

Больше Казани идею бесплатного проезда поддерживают только в Санкт-Петербурге (35%). Наименьший процент одобрения — 19% — высказали жители Красноярска и Челябинска. По мнению сторонников инициативы, бесплатный проезд в автобусах и, наоборот, платный на авто будет способствовать улучшению экологической обстановки, уменьшению количества пробок и парковок.

По мнению россиян, автовладельцы платят и так много налогов и покупают дорогущий бензин, а брать деньги за проезд по автодорогам низкого качества — «перебор». Фото Максима Платонова

Соответственно, самые ярые противники проживают в Красноярске и Челябинске (по 81%). Меньше всего их (и больше сторонников) в тех же Казани и Санкт-Петербурге (65%). Выступающих против волнует состояние общественного транспорта и возникновение социального неравенства из-за ввода платы за проезд по дорогам. По мнению россиян, автовладельцы платят и так много налогов и покупают дорогущий бензин, а брать деньги за проезд по автодорогам низкого качества — «перебор».

Опрос проводился 11—22 сентября среди 1500 совершеннолетних респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и 1000 человек в каждом из городов-миллионников.

Федерация автовладельцев России: «Мы что, дойные коровы?»

Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин рассказал «Реальному времени», что, конечно же, выступает против инициативы.

«Бесплатный проезд в общественном транспорте будет осуществляться за счет нас, автомобилистов. Ну и зачем нам это нужно? Зачем за счет нас? Мы что, дойные коровы какие-то, чтобы за счет нас делать что-то другое? Понятно, что общественный транспорт бесплатно — это было бы хорошо, но это надо делать, наверное, не за счет какой-то категории людей, а за счет бюджетных средств, за счет других средств. А почему именно за счет категории отдельных граждан? Спонсорами этого выступать мы не хотим, мы не согласны», — негодует Хайруллин.

При этом он сообщил, что идею вполне могут воплотить в жизнь.

«Ничего не мешает это сделать, никакие опросы, никакие «против», по сути, сильно не помогут. Захотят — сделают».

Татарстанские перевозчики в лице председателя Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова решили пока не комментировать тему бесплатного проезда.

Дарья Пигенина