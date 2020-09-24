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Жители Казани высказались против бесплатного проезда в общественном транспорте

14:55, 24.09.2020 10
Жители Казани высказались против бесплатного проезда в общественном транспорте
Фото: Илья Репин

Больше Казани идею бесплатного проезда поддерживают только в Петербурге

В Казани больше противников, чем сторонников, идеи Минтранса РФ организовать через 15 лет бесплатный проезд в общественном транспорте и одновременно ввести плату за езду на личном автомобиле. По данным портала Superjob.ru, 68% жителей столицы Татарстана частично или полностью не одобряют эту инициативу, 32% выступают «однозначно за» или «скорее за».

Больше Казани идею бесплатного проезда поддерживают только в Санкт-Петербурге (35%). Наименьший процент одобрения — 19% — высказали жители Красноярска и Челябинска. По мнению сторонников инициативы, бесплатный проезд в автобусах и, наоборот, платный на авто будет способствовать улучшению экологической обстановки, уменьшению количества пробок и парковок.

По мнению россиян, автовладельцы платят и так много налогов и покупают дорогущий бензин, а брать деньги за проезд по автодорогам низкого качества — «перебор». Фото Максима Платонова

Соответственно, самые ярые противники проживают в Красноярске и Челябинске (по 81%). Меньше всего их (и больше сторонников) в тех же Казани и Санкт-Петербурге (65%). Выступающих против волнует состояние общественного транспорта и возникновение социального неравенства из-за ввода платы за проезд по дорогам. По мнению россиян, автовладельцы платят и так много налогов и покупают дорогущий бензин, а брать деньги за проезд по автодорогам низкого качества — «перебор».

Опрос проводился 11—22 сентября среди 1500 совершеннолетних респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и 1000 человек в каждом из городов-миллионников.

Федерация автовладельцев России: «Мы что, дойные коровы?»

Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин рассказал «Реальному времени», что, конечно же, выступает против инициативы.

«Бесплатный проезд в общественном транспорте будет осуществляться за счет нас, автомобилистов. Ну и зачем нам это нужно? Зачем за счет нас? Мы что, дойные коровы какие-то, чтобы за счет нас делать что-то другое? Понятно, что общественный транспорт бесплатно — это было бы хорошо, но это надо делать, наверное, не за счет какой-то категории людей, а за счет бюджетных средств, за счет других средств. А почему именно за счет категории отдельных граждан? Спонсорами этого выступать мы не хотим, мы не согласны», — негодует Хайруллин.

При этом он сообщил, что идею вполне могут воплотить в жизнь.

«Ничего не мешает это сделать, никакие опросы, никакие «против», по сути, сильно не помогут. Захотят — сделают».

Татарстанские перевозчики в лице председателя Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова решили пока не комментировать тему бесплатного проезда.

Дарья Пигенина
ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 15:33
    Чудеса и только. Против бесплатного транспорта, за самообложение. Не республика а рай на земле.
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    Анонимно 15:51
    Вы статью читали дальше заголовка? Идея в том, чтобы платить дополнительные неопределенно большие сборы за личное авто. Или вы в свою загородную фазенду рассчитываете каждый день на маршрутке мотаться?
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  • Анонимно 16:06
    Ага, чтобы я в маршрутку с мерена пересел! фигушки
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    Анонимно 20:52
    Фатих Саубаныч, ты ли это?
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  • Анонимно 16:06
    Сама бредовая инициатива, которую я слышала!
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    Анонимно 16:21
    Да Вы глухой, батенька.
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  • Анонимно 16:17
    с бесплатного проезда,файды в карман начальства не будет.
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    Анонимно 16:59
    Зато с налога с автомобилистов еще как будет
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  • Анонимно 19:49
    Н.С.Хрущев обещал бесплатный проезд к 1980г. М.С.Горбачев - отдельное жилье всем к 2000г. О последующих умолчим.
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  • Анонимно 21:21
    Нуу, бесплатный транспорт-то в пассажирах вообще никак не заинтересован. По бумажкам будет вовсю работать, а в реальности - пару раз в день разваливающися автобус проедет по маршруту :) Если не сломается :)
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