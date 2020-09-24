Прибывших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться

Прибывших в Россию граждан обязали соблюдать самоизоляцию на дому до получения результатов теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней с момента прибытия. Об этом сказано в постановлении главного государственного санитарного врача России.



Работодателям нужно проинформировать выезжающих за рубеж работников о необходимости режима самоизоляции.

Илья Репин

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 24 сентября.

Ранее сообщалось, что четыре татарстанца получили штраф за непредоставление результатов теста на коронавирус.