Прибывших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться
Прибывших в Россию граждан обязали соблюдать самоизоляцию на дому до получения результатов теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней с момента прибытия. Об этом сказано в постановлении главного государственного санитарного врача России.
Работодателям нужно проинформировать выезжающих за рубеж работников о необходимости режима самоизоляции.
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 24 сентября.
Ранее сообщалось, что четыре татарстанца получили штраф за непредоставление результатов теста на коронавирус.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым