Казанский суд отправил Рушанию Бильгильдееву под домашний арест

Бывшего председателя Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Татарстане, экс-депутата Казанской городской думы 53-летнюю Рушанию Бильгильдееву отправили под домашний арест. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Ранее Бильгильдеева была под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Но в ходе расследования дела возникла необходимость изолировать ее от общества, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

realnoevremya.ru

Напомним, что Бильгильдееву обвиняют во множестве эпизодов мошенничества в особо крупном (два эпизода) и крупном размере с использованием служебного положения (131 эпизод). Общий ущерб оценен в 37,5 млн рублей. Большая его часть — средства потерпевших, которые при покупке участка через компании обвиняемой оплатили ей еще и прокладку всех коммуникаций, но остались с носом. Причем пять потерпевших остались еще и без оплаченных ими участков.

