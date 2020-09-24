«Джи-Групп» купила земли Казанского вертолетного завода за 964 млн рублей

Фото: пресс-служба «Джи-Групп»

Компания «Джи-Групп», владеющая брендом «Унистрой», сегодня купила на торгах земельно-имущественный комплекс Казанского вертолетного завода за 964 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая площадь участка в Адмиралтейской слободе Кировского района Казани составляет 19,95 га, здесь предполагается строительство 5—8-этажных домов. Это связано с тем, что земельный участок расположен в зоне объекта культурного наследия регионального значения — культурного слоя слобод Заречья г. Казани XV—XVIII веков.

Всего здесь появится около 110 тыс. кв. м жилья, два многоуровневых паркинга на 1278 и 297 мест, подземные гаражи на 260 машино-мест и два детских сада на 340 и 80 мест.

Напомним, в декабре 2019 года Казанский вертолетный завод выставил на торги земельный участок площадью 19,9 га. Территорию оценили в 1,92 млрд рублей. Земли попадают в городскую программу реновации промышленной зоны в жилые кварталы. На месте промзоны появятся жилые кварталы. В феврале 2020 года цена участка была снижена до 75% от начальной цены, в мае — до 50% (964 млн). За эту цену «Джи-Групп» и купила участок.