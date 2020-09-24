В Казахстане отменят смертную казнь

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Фото: gov.kz

О решении отменить смертную казнь в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что «привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство».

С 2003 года по указу президента страны в Казахстане действует мораторий на смертную казнь. Процедура присоединения к Второму протоколу началась еще в декабре 2019 года.

Напомним, что Россия в 1997 году подписала Венскую конвенцию. Сейчас в стране действует мораторий на смертную казнь. В 2019 году предлагалось его отменить, но Госдума не одобрила такое решение.