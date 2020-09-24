Обновлен состав Конституционного суда Татарстана
Сегодня на 15-м заседании Государственного совета Татарстана депутаты назначили на должность новых судей Конституционного суда республики.
«Марат Максутович внес вклад в становление новой государственности Татарстана и института помилования», — сообщил глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Он также обратил внимание на принципиальность кандидата на должность судьи, твердость характера и преданность своему делу.
«Мы все знаем Фаниса Сахибутдиновича как умелого и грамотного специалиста, высококвалифицированного судью», — заявил заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов.
В своем докладе перед Госсоветом Камалтынов отметил, что кандидат на должность Конституционного суда РТ Гузель Удачина «стояла у истоков формирования института детского правозащитника в Татарстане». Он также отметил ее высокие профессиональные знания в сфере юриспруденции.
Удачина перед присягой заявила, что готова душой и сердцем защищать права людей в республике.
В обновленный состав суда вошли:
- Бывший детский омбудсмен республики Гузель Удачина (единогласно);
- Экс-заместитель председателя по гражданским делам Верховного суда РТ Марат Хайруллин (единогласно);
- Экс-председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин (единогласно).
В отставку ушли:
- заместитель председателя Конституционного суда РТ Раиса Сахиева (единогласно);
- Артур Шакараев (единогласно);
- Людмила Кузьмина (единогласно).
Напомним, что срок полномочий у трех из шести судей Конституционного суда Татарстана истек еще в июле.
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