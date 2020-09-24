Обновлен состав Конституционного суда Татарстана

Сегодня на 15-м заседании Государственного совета Татарстана депутаты назначили на должность новых судей Конституционного суда республики.

Марат Хайруллин/ скриншот

«Марат Максутович внес вклад в становление новой государственности Татарстана и института помилования», — сообщил глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Он также обратил внимание на принципиальность кандидата на должность судьи, твердость характера и преданность своему делу.

Фанис Мусин/ скриншот

«Мы все знаем Фаниса Сахибутдиновича как умелого и грамотного специалиста, высококвалифицированного судью», — заявил заместитель председателя Госсовета Юрий Камалтынов.

Гузель Удачина/ скриншот

В своем докладе перед Госсоветом Камалтынов отметил, что кандидат на должность Конституционного суда РТ Гузель Удачина «стояла у истоков формирования института детского правозащитника в Татарстане». Он также отметил ее высокие профессиональные знания в сфере юриспруденции.

Удачина перед присягой заявила, что готова душой и сердцем защищать права людей в республике.

В обновленный состав суда вошли:

Бывший детский омбудсмен республики Гузель Удачина (единогласно);

Экс-заместитель председателя по гражданским делам Верховного суда РТ Марат Хайруллин (единогласно);

Экс-председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин (единогласно).

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В отставку ушли:



заместитель председателя Конституционного суда РТ Раиса Сахиева (единогласно);

Артур Шакараев (единогласно);

Людмила Кузьмина (единогласно).



Напомним, что срок полномочий у трех из шести судей Конституционного суда Татарстана истек еще в июле.

