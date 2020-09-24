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Путина вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

12:37, 24.09.2020 1
Путина вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: kremlin.ru

Российский писатель Сергей Комков сообщил, что он предложил Нобелевскому комитету вручить премию мира президенту РФ Владимиру Путину.

Он сообщил, что направил заявку 10 сентября, передает «РИА Новости».

Фото: : wikipedia.org

Напомним, Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Герои России предлагали выдвинуть президента страны и в 2018-м.

Комков является руководителем Всероссийского фонда образования и сопредседателем движения «Образование для всех». Он является автором таких книг, как «Кремлевский сурок», «Тень большого брата над Москвой» и «День дурака. Агония русской школы».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:20
    щедрый вклад на счет комитета,халявная вакцина и капитальная реставрация здания, решит положительно эту проблему.
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