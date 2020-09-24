Путина вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Российский писатель Сергей Комков сообщил, что он предложил Нобелевскому комитету вручить премию мира президенту РФ Владимиру Путину.

Он сообщил, что направил заявку 10 сентября, передает «РИА Новости».

Фото: : wikipedia.org

Напомним, Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Герои России предлагали выдвинуть президента страны и в 2018-м.

Комков является руководителем Всероссийского фонда образования и сопредседателем движения «Образование для всех». Он является автором таких книг, как «Кремлевский сурок», «Тень большого брата над Москвой» и «День дурака. Агония русской школы».

