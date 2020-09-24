Минниханов на встрече с Путиным: «Все вопросы, связанные с коронавирусом и с другими вызовами, — мы с ними справимся»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов поблагодарил того за доверие и за поддержку всех инициатив и проектов.

«Выборная кампания проходила не в простое, а в сложное время. Пандемия, экономическая ситуация... Но я бы хотел особо поблагодарить вас за те принятые решения и быстрые действия правительства в части системной поддержки предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Ну и самое главное — это поддержка тех слоев населения, которые нуждались в этом. И это как бы хорошо воспринято населением и позволило нам пройти выборную кампанию достойно с тем, что не только мы достигли чего-то. А сегодня национальные цели, которые определены вами, они говорят о качестве жизни нашего населения. Я заверяю вас, что Татарстан активно будет реализовывать все проекты своевременно. Заверяю, что все вопросы, и связанные с коронавирусом, и с другими вызовами, — мы с ними справимся», — сказал Минниханов.

Путин в ответ сообщил Минниханову, что он очень опытный и очень эффективный человек: «Команда у вас профессиональная. Но, действительно, вызовы серьезные перед нами. Рассчитываю, что так же, как было в предыдущие годы, вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как заинтересованно вы решаете задачи, которые стоят перед республикой, и с каким эффектом».