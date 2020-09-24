В следующем году минимальная зарплата в России должна составить 12 792 рубля

В Минтруде РФ назвали, какой размер МРОТ и прожиточного минимума планируется установить в 2021 году. Названная сумма минимальной зарплаты соотносится с расчетами экспертов по новой схеме, предложенной министерством.

Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал, что МРОТ планируется поднять на 5,5%, до 12 792 рублей, передает ТАСС.

Именно такую сумму сегодня называла глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она объясняла, сколько минимальная зарплата составит по новой методике расчета, предложенной министерством.

Замглавы Минтруда РФ также сообщил, что прожиточный минимум в 2021 году планируется установить на уровне 11 653 рублей.

Напомним, в министерстве предложили изменить подход к расчету МРОТ и прожиточного минимума. Так, минимальная зарплата должна теперь составлять 42% от средней зарплаты, а прожиточный минимум высчитываться исходя из среднедушевого дохода и не брать за основу стоимость продуктовой корзины.