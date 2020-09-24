Следком переформатировал обвинение экс-лидеру справороссов Татарстана Бильгильдеевой

Фото: «Реальное время»

К ознакомлению с материалами своего дела повторно приступила экс-председатель реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева. По итогам допрасследования ей предъявлено обвинение по 11 эпизодам мошенничества в отношении 133 потерпевших с ущербом в 37,5 млн рублей.



Фабула дела не поменялась. По версии следствия, в 2012—2016 годах Бильгильдеева в качестве руководителя агентства недвижимости «Пассаж» похитила у 133 граждан денежные средства на сумму 37,5 млн рублей под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведение к ним дорог, сетей газо- и водоснабжения, а также обустройства территории.

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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Проекты Бильгильдеевой. Студенцы

В новом обвинении следователи лишь объединили эпизоды мошенничества по каждому из трех коттеджных поселков — Студенцы, Радужный и Восточное Державино, однако оставили отдельными эпизодами факты, по которым клиенты фирм Бильгильдеевой остались не только без коммуникаций, но и без участков.

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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Проекты Бильгильдеевой. Радужный

Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева, по версии силовиков, совершила от имени региональной общественной организации «Справедливое ЖКХ» хищение более 500 тыс. рублей у директора ООО под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО.

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Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Проекты Бильгильдеевой. Восточное Державино

Позиция обвиняемой не поменялась — вину она по-прежнему не признает. Сегодня Приволжский райсуд отправил Бильгильдееву под домашний арест на срок до 15 октября.

Ранее дело Бильгильдеевой поступило в Вахитовский райсуд Казани, однако по результатам предварительного слушания было возвращено на дополнительное расследование.



Ирина Плотникова