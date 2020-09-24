Следком переформатировал обвинение экс-лидеру справороссов Татарстана Бильгильдеевой
К ознакомлению с материалами своего дела повторно приступила экс-председатель реготделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и экс-депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева. По итогам допрасследования ей предъявлено обвинение по 11 эпизодам мошенничества в отношении 133 потерпевших с ущербом в 37,5 млн рублей.
Фабула дела не поменялась. По версии следствия, в 2012—2016 годах Бильгильдеева в качестве руководителя агентства недвижимости «Пассаж» похитила у 133 граждан денежные средства на сумму 37,5 млн рублей под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведение к ним дорог, сетей газо- и водоснабжения, а также обустройства территории.
Проекты Бильгильдеевой. Студенцы
В новом обвинении следователи лишь объединили эпизоды мошенничества по каждому из трех коттеджных поселков — Студенцы, Радужный и Восточное Державино, однако оставили отдельными эпизодами факты, по которым клиенты фирм Бильгильдеевой остались не только без коммуникаций, но и без участков.
Проекты Бильгильдеевой. Радужный
Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева, по версии силовиков, совершила от имени региональной общественной организации «Справедливое ЖКХ» хищение более 500 тыс. рублей у директора ООО под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО.
Проекты Бильгильдеевой. Восточное Державино
Позиция обвиняемой не поменялась — вину она по-прежнему не признает. Сегодня Приволжский райсуд отправил Бильгильдееву под домашний арест на срок до 15 октября.
Ранее дело Бильгильдеевой поступило в Вахитовский райсуд Казани, однако по результатам предварительного слушания было возвращено на дополнительное расследование.
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