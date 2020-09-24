В России вступили в силу новые правила проверки счетчиков

С сегодняшнего дня, с 24 сентября, в силу вступают новые правила поверки бытовых счетчиков: единственное значимое подтверждение — электронная регистрация. Бумажные свидетельства будут выдавать по желанию, но они скорее носят информационный характер, сообщает ТАСС.



realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны», — пояснил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Росстандарт посоветовал россиянам запланировать проверку счетчиков на следующий год и проверить, есть ли у них аккредитация. Это можно сделать на сайте Росаккредитации.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана могут подать показания счетчиков через Telegram, «ВКонтакте» и телефонного робота.