В Казани проведут конкурс на замещение должности главы исполкома
Казгордума решила объявить конкурс на замещение должности руководителя исполкома Казани. Соответствующий документ опубликован сегодня в сборнике документов мэрии.
Конкурс пройдет 19 октября в Казанской ратуше. В конкурсную комиссию вошли мэр Казани Ильсур Метшин, его зам и бывший глава исполкома Денис Калинкин, вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов и глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров.
Размер должностного оклада руководителя исполкома составляет 41 278 рублей, при этом у него ненормированный рабочий день. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств местного ему предоставляются служебная машина с водителем с круглосуточным графиком работы и средства мобильной связи.
«Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям к должности руководителя исполнительного комитета на основании представленных документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной и (или) муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также личного собеседования с членами конкурсной комиссии», — говорится в документе.
Ранее пост главы исполкома покинул Денис Калинкин. Его избрали первым замглавы мэра Казани.ОбществоВласть Татарстан
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