В Казани проведут конкурс на замещение должности главы исполкома

Фото: Роман Хасаев

Казгордума решила объявить конкурс на замещение должности руководителя исполкома Казани. Соответствующий документ опубликован сегодня в сборнике документов мэрии.

Конкурс пройдет 19 октября в Казанской ратуше. В конкурсную комиссию вошли мэр Казани Ильсур Метшин, его зам и бывший глава исполкома Денис Калинкин, вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов и глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

kzn.ru (на фото — Денис Калинкин)

Размер должностного оклада руководителя исполкома составляет 41 278 рублей, при этом у него ненормированный рабочий день. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств местного ему предоставляются служебная машина с водителем с круглосуточным графиком работы и средства мобильной связи.

«Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям к должности руководителя исполнительного комитета на основании представленных документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной и (или) муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также личного собеседования с членами конкурсной комиссии», — говорится в документе.

Ранее пост главы исполкома покинул Денис Калинкин. Его избрали первым замглавы мэра Казани.