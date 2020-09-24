Как жители Тукаевского района боролись с наступлением цивилизации

Против вышки вышли всем селом

Конфликт из-за установки сотовой вышки произошел в селе Старое Абдулово Тукаевского района республики. Как сообщили накануне вечером в соцсетях, жители села устроили народный сход против рабочих, которые пришли устанавливать «вышку 5G», — жители призвали их уйти.

— Жители села собрались, попросили уйти и не устанавливать. Живущий на этой же улице ветеран войны вышел. Приехавшие устанавливать вышку парни начали ругаться, даже ветерану войны сказали, что он никто. Начали оскорблять жителей села. В итоге после долгих споров установщики уехали, — пишут в социальных сетях.

В комментариях также сообщают, что недовольство жителей вызвало именно расположение вышки — в центре села, рядом с родником.

Добавим, что этот случай протеста против установки вышки не первый в Татарстане. В июле протестовали жители Дербышек, а в августе — в Зеленодольском районе, причем выступление там поддержал глава поселения.

Ранее министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказывал о противодействии установке сотовой вышки со стороны жителей Айшинского сельского поселения. А директор Казанского филиала ООО «Т2 Мобайл» Марат Кабанов отмечал, что и в республике вышки иногда поджигают — из-за распространенных мифов об опасности сотовой связи. Исследование, проведенное этим летом, выявило, что каждый десятый татарстанец верит в связь 5G и коронавируса.

Вместе с тем в районах Татарстана довольно остро стоит вопрос обеспечения сотовой связью — в некоторых населенных пунктах недоступна даже обычная голосовая 2G-связь.

Айрат Хайруллин рассказывал о противодействии установке сотовой вышки со стороны жителей Айшинского сельского поселения. Фото Максима Платонова

После вмешательства администрации вышку перенесли

Информацию об инциденте подтвердили «Реальному времени» в администрации Тукаевского района. Там сообщили, что еще до конфликта по вопросу установки вышки проводилось совещание в администрации с приглашением представителей ООО «РСТК» — подрядчика по установке вышки. Организации предложили представить заключения Роспотребнадзора об отсутствии негативного влияния на окружающую среду и дать предложения, с учетом мнения населения, по изменению схемы установки объектов связи — однако заключение представлено так и не было.

Компания приступила к работам днем 13 сентября, что, действительно, вызвало недовольство жителей села. И среди собравшихся, действительно, был ветеран Великой Отечественной войны, родившийся в 1925 году. Ветеран лично обращался к строителям и просил показать ему разрешение на установку вышки, а рабочие, действительно, ему нагрубили.

Скриншот видео

После инцидента представители РСТК побывали в администрации района на «разъяснительной беседе», по итогам этой встречи решено было вынести вышку за пределы населенного пункта, компании было предложено извиниться перед ветераном. Компанией также, «ввиду грубого отношения к жителям, в частности к ветерану, принято решение об отстранении подрядной организации ООО «Чистый город» — судя по всему, организация привлекала к установке субподрядчика.

В Татарстане есть одна организация с таким названием — она зарегистрирована в Альметьевске. Кроме того, у этой компании есть «дочка» под названием «Чистый город-сервис» (участие на 50%, вторая половина принадлежит директору предприятия). Основной вид деятельности РСТК — аренда и управление имуществом, за 2019 год ООО заработало 21,6 млн рублей и получила убыток в 1,3 млн рублей. Компания принадлежит бизнесмену Ниязу Аитову — на него записан еще ряд фирм в разных городах республики и одна в Йошкар-Оле. «Реальное время» передало Аитову запрос о комментарии через приемную одной из принадлежащих ему компаний — однако там сообщили, что комментировать ситуацию он не будет.

При этом остается неизвестным, вышку для какой сотовой компании устанавливали в Тукаевском районе.

Александр Артемьев