ООО ДЖИ-ГРУПП
Общая информация
ООО «ДЖИ-ГРУПП» — инвестиционная компания, объединяющая компанию по строительству жилья «Унистрой» и UD Group, занимающуюся строительством и сдачей в аренду коммерческой недвижимости и эксплуатацией гостиничных комплексов.
Бизнес основан в 1996 году.
Руководитель — Халитов Линар Радикович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420053, ул Журналистов, 62А
- Телефон: (843) 212-12-75
- Email: inbox@g-group.global
- Сайт: https://g-group.global/
Дата последнего обновления: 13.11.2020