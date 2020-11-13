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ООО ДЖИ-ГРУПП

Строительство

Общая информация

ООО «ДЖИ-ГРУПП» — инвестиционная компания, объединяющая компанию по строительству жилья «Унистрой» и UD Group, занимающуюся строительством и сдачей в аренду коммерческой недвижимости и эксплуатацией гостиничных комплексов.

Бизнес основан в 1996 году.

Руководитель — Халитов Линар Радикович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420053, ул Журналистов, 62А
  • Телефон: (843) 212-12-75
  • Email: inbox@g-group.global
  • Сайт: https://g-group.global/

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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