Почти 70% жилых домов Казани обеспечены теплом

На сегодняшний день в 67% многоквартирных жилых домов и 89,2% соцобъектов Казани подали тепло. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Дмитрия Анисимова, отопление получили уже более 3,5 тыс. жилых домов из 5 354. Теплом снабжены 733 соцобъекта из 822.

Фото: kzn.ru

«Начало отопительного сезона объявлено, значит, во всех домах в ближайшее время тепло должно появиться. Если на улице днем температура воздуха поднимается до +18, это не значит, что в квартирах также тепло в вечерние часы», — обратил внимание Анисимов.

Напомним, что отопительный сезон в Казани стартовал 21 сентября.

