Перевозчики Казани назвали проблемные участки, где водители часто оставляют машины на автобусной полосе
Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана обратилась к автомобилистам с просьбой не оставлять машины у остановок и на полосе для общественного транспорта.
«Из-за водителей, которые нарушают правила (едут и паркуются на автобусной полосе), нарушается график движения автобусов», — рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
Также перевозчики назвали список наиболее проблемных участков в городе:
- 1. Ост. «Вещевой рынок» (на остановке прямо с машин продают арбузы и масла).
- 2. Ул. Халитова (правая полоса до Сибирского тракта превратилась в стоянку).
- 3. Ул. Восстания, ост. «Горьковское шоссе», в направлении Залесного.
- 4. Залесный, ост. возле «Бэхетле».
- 5. Чуйкова, ост. Адоратского в обе стороны.
- 6. Ул. Болотникова (вся улица).
- 7. Ул. Московская, ост. «Колхозный рынок».
- 8. Ул. Лево-Булачная, ост. «Чернышевского».
- 9. Ж/д вокзал в направлении Кировской дамбы (здесь проблема с таксистами).
- 10. Ул. Амирхана, ост. «Четаева» в направлении Миллениума.
- 11. Ост. «Площадь Тукая», ул. Пушкина.
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