Перевозчики Казани назвали проблемные участки, где водители часто оставляют машины на автобусной полосе

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана обратилась к автомобилистам с просьбой не оставлять машины у остановок и на полосе для общественного транспорта.

«Из-за водителей, которые нарушают правила (едут и паркуются на автобусной полосе), нарушается график движения автобусов», — рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Также перевозчики назвали список наиболее проблемных участков в городе: