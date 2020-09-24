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Перевозчики Казани назвали проблемные участки, где водители часто оставляют машины на автобусной полосе

15:09, 24.09.2020
Перевозчики Казани назвали проблемные участки, где водители часто оставляют машины на автобусной полосе
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана обратилась к автомобилистам с просьбой не оставлять машины у остановок и на полосе для общественного транспорта.

«Из-за водителей, которые нарушают правила (едут и паркуются на автобусной полосе), нарушается график движения автобусов», — рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Также перевозчики назвали список наиболее проблемных участков в городе:

  • 1. Ост. «Вещевой рынок» (на остановке прямо с машин продают арбузы и масла).
  • 2. Ул. Халитова (правая полоса до Сибирского тракта превратилась в стоянку).
  • 3. Ул. Восстания, ост. «Горьковское шоссе», в направлении Залесного.
  • 4. Залесный, ост. возле «Бэхетле».
  • 5. Чуйкова, ост. Адоратского в обе стороны.
  • 6. Ул. Болотникова (вся улица).
  • 7. Ул. Московская, ост. «Колхозный рынок».
  • 8. Ул. Лево-Булачная, ост. «Чернышевского».
  • 9. Ж/д вокзал в направлении Кировской дамбы (здесь проблема с таксистами).
  • 10. Ул. Амирхана, ост. «Четаева» в направлении Миллениума.
  • 11. Ост. «Площадь Тукая», ул. Пушкина.
БизнесТранспорт Татарстан
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