Итоги дня: смерть Тесака, Медведева возвращается к Тутберидзе, Минниханов обратится с посланием к Госсовету
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 16 сентября.
- Президиум Госсовета Татарстана внес в повестку 14-го заседания парламента выступление вновь избранного президента республики Рустама Минниханова с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении региона. Его созовут 24 сентября.
- Министерство финансов России предлагает отменить с 2021 года налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче сверхвязкой нефти. При этом «Татнефть» является одним из крупнейших пользователей этой льготы.
- Также правительство предложило индексировать акцизные ставки на табачную продукцию выше уровня инфляции. Для увеличения денежных поступлений в бюджет России.
- Сегодня Baza сообщила, что в челябинском СИЗО сотрудники ФСИН нашли тело националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. При нем была обнаружена предсмертная записка. СК и ФСИН начали проверки по факту его смерти.
- Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова сообщила «Реальному времени», что временно закрываются рестораны и павильоны на Кремлевской набережной в Казани. Однако с чем это связано, пока не известно. О полном закрытии заведений речи не идет, уточнила она. В администрации «Кремлевской набережной» ситуацию не комментируют.
- Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение по итогам рассмотрения инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани.
- Иностранные граждане, являющиеся родственниками россиян, получат долгосрочные визы сроком до года на посещение страны. Получить ее можно будет на основании простого письменного заявления российского гражданина.
- На открытии Международного форума Kazan Digital Week в первый день могут выступить председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов. Свое участие в форуме также подтвердил экс-заместитель главы правительства России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
- Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подтвердила информацию о своем возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе: «У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим».
- В Татарстане состоится суд над главой компании, который вывел за рубеж 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку.
- В Казани уличные художники установили уже третью фигуру «человека в саване». На этот раз арт-объект появился на берегу Казанки, напротив центра семьи «Казан».
- Жители Татарстана могут подавать показания счетчиков за газ, воду, тепло и электричество в Telegram, «ВКонтакте» и через голосового помощника «Лилию». Проект позволит татарстанцам отправлять показания счетчиков всего за несколько минут, вне зависимости от места нахождения.
- ОНФ обратится в правительство с инициативой о том, чтобы расширить список целей, на которые можно направить материнский капитал. Так, семьи могут начат тратить выделенные средства на ремонт жилья.
- В Казани мать одного из учеников лицея №187 пожаловалась в прокуратуру на незаконные поборы. Теперь она заявила о травле со стороны родителей других детей. В свою очередь, директор учебного заведения говорит, что учительница первоклассников увольняется из-за этого скандала.
- На борьбу с воронами, в районе здания правительства России, планируют выделить 42,6 млн рублей — по 21,3 млн рублей в 2021 и 2022 годах, сообщили СМИ. Конкретных мер применения не называется.
- Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность требований прокуратуры Башкирии о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности.
- В Татарстане Роспотребнадзор намерен изучить сообщения ученых об исчезающем иммунитете к коронавирусу. Республиканское управление ведомства проведет повторные тесты на антитела у переболевших.
- Новым премьером Японии был назначен председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) — Ёсихидэ Суга. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов: за него проголосовали 314 из 462 депутатов нижней палаты, еще он получил большинство голосов в верхней палате.
- Советский райсуд Казани оставил под домашним арестом до 17 октября обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Актер и режиссер Леонардо Ди Каприо, фотомодель Ким Кардашьян, певица Кэти Перри и другие американские знаменитости на сутки отказались от использования Facebook и Instagram. Так они пытаются привлечь внимание к борьбе с распространением в соцсетях контента, способствующего разжиганию расовой ненависти.
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