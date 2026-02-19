В Сабинском районе, рядом с гольф-клубом, появится взлетная полоса для малой авиации
Сведения о проекте подтверждены в государственном реестре
В Сабинском районе Татарстана планируется строительство взлетной полосы для малой авиации.
Объект будет располагаться рядом с гольф-клубом. Сведения о проекте подтверждены в государственном реестре, строительство уже получило официальное одобрение.
Ранее «Реальное время» писало, что в Кукморском районе обновят почти 2 км трассы Балтаси — Шемордан, в Мамадышском — на маршруте М‑7 «Волга» — Камский леспромхоз — Берсут, в Сабинском — на трассе Казань — Шемордан. Проект финансируется из бюджета республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».