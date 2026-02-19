В Сабинском районе, рядом с гольф-клубом, появится взлетная полоса для малой авиации

Фото: Максим Платонов

В Сабинском районе Татарстана планируется строительство взлетной полосы для малой авиации.

Объект будет располагаться рядом с гольф-клубом. Сведения о проекте подтверждены в государственном реестре, строительство уже получило официальное одобрение.

Ранее «Реальное время» писало, что в Кукморском районе обновят почти 2 км трассы Балтаси — Шемордан, в Мамадышском — на маршруте М‑7 «Волга» — Камский леспромхоз — Берсут, в Сабинском — на трассе Казань — Шемордан. Проект финансируется из бюджета республики.

Ариана Ранцева