Дом ученых в Казани отремонтируют за полмиллиона прежде чем туда переедет фонд поддержи участников СВО

Согласно данным госзакупок, работы завершат до декабря 2026 года

Фото: Радиф Кашапов

Дом ученых в Казани отремонтируют за полмиллиона прежде чем туда переедет фонд поддержи участников СВО. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Работы планируют закончить до декабря 2026 года.

Ранее «Реальное время» писало, что здание бывшего Александровского детского приюта, а позднее Дома ученых по адресу: ул. Бутлерова, 30 будет приспособлено для нужд Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Ранее предполагалось, что здесь появится центр для татароговорящих детей.



Ариана Ранцева