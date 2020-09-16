Ди Каприо, Кардашьян и другие знаменитости на сутки отказались от Facebook и Instagram ради борьбы с расизмом

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Актер и режиссер Леонардо Ди Каприо, фотомодель Ким Кардашьян, певица Кэти Перри и другие американские знаменитости на сутки отказались от использования Facebook и Instagram. Так они пытаются привлечь внимание к борьбе с распространением в соцсетях контента, способствующего разжиганию расовой ненависти.

Как сообщает ТАСС, на сутки от соцсетей отказались также актеры Саша Барон Коэн, Эштон Кутчер, фотомодель Наоми Кэмпбелл.

Идея подобного бойкота появилась на волне движения против расизма Black Lives Matter. Крупные неправительственные организации США — «Антидиффамационная лига», «Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения» и Color of Change — призвали к бойкоту Facebook и Instagram. По их мнению, руководство соцсетей принимает недостаточные меры для блокирования сообщений расистского характера и информации, вводящей в заблуждение.

Напомним, что «ВКонтакте» тестирует решение автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями на основе искусственного интеллекта.

