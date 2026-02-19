«Наша задача — благоустроить все в округе и выйти на Портовую через Старо-Татарскую слободу»

В Казани презентовали проект третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан — первый этап обойдется примерно в 1,5 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Проект третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан представили сегодня в Казани. Предварительно, первый этап, который начнут реализовывать уже в этом году, обойдется примерно в 1,5 млрд рублей, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. Заодно градоначальник анонсировал появление нового светомузыкального фонтана напротив нового театра Камала и впервые заговорил о креативном кластере напротив старой части зооботсада. Детали проекта — в материале «Реального времени».

Что уже сделали

История благоустройства Кабана началась в 2015 году, когда российско-китайский консорциум Turenscape + MAP выиграл международный конкурс на разработку концепции развития набережных и береговой полосы системы озер. Он предлагал создать «эластичную ленту» вдоль всех трех озер.

На данный момент реализовано два этапа:

Первый (2016—2018 годы) — благоустройство набережной от старого театра Камала до «Планеты Фитнес».

(2016—2018 годы) — благоустройство набережной от старого театра Камала до «Планеты Фитнес». Второй : первая часть (2019—2020 годы) — устройство пешеходного дублера от «Планеты Фитнес» до Вахитовского моста; вторая (2024—2025 годы)— благоустройство территории у нового театра Камала.

Итого общий пешеходный маршрут после благоустройства составил 5 км (1,5 километра оставались неблагоустроенными). Сейчас набережную ежегодно посещают 1,2 млн человек.

— На сегодняшний день это самая большая благоустроенная набережная вокруг озера в России, — похвастался мэр Казани Ильсур Метшин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Цели стоят масштабные и не ограничиваются одной только территорией около Кабана.

— В целом наша задача — благоустроить все в округе, пройти связями и выйти на Портовую через Старо-Татарскую слободу, — обозначил планы градоначальник.

Что сделают

Сейчас власти взялись за тот самый неблагоустроенный 1,5-километровый участок от улицы Нурсултана Назарбаева (Вахитовский мост) до памятника Шигабутдину Марджани. Самое главное — набережную разделят на нижний и верхний функциональные ярусы, анонсировала директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова. Концепция разработана архитектурными бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством института и мэрии Казани.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первый этап стартует уже в этом году. Начнут с нижнего яруса площадью 2,2 гектара. Здесь построят променад с организованными спусками на участках у памятника Марджани, у улиц КСКа и Назарбаева. Появится и смотровая площадка около будущего павильона на улице Кунче.

Ко второму, более масштабному этапу хотят приступить в 2027 году. Он затронет всю улицу Марджани общей площадью 1,6 гектара. Здесь хотят полностью реорганизовать транспортную систему. Дорогу сделают односторонней и однополосной, вести она будет в сторону площади Вахитова. Скорость ограничат с действующих 40 км/ч до 20 км/ч. Существенно увеличат ширину пешеходных зон, увеличат число парковок и сделают велодорожку.

На нижнем ярусе построят дополнительные смотровые площадки, в том числе на театр Камала. Также собираются сделать амфитеатр на пересечении улицы Марджани с Ахтямова.

Одна из первоочередных задач — заняться санацией зеленых насаждений.

— Потрясающая зеленая набережная, но на самом деле 80% — это американский клен. Так что в ближайшее время, до 15 апреля, перед городскими службами будет стоять задача заняться санацией зеленых насаждений. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, не пугайтесь. Жители тоже пусть не пугаются тех процедур, которые начнутся. Они направлены только на то, чтобы оздоровить те зеленые насаждения, которые у нас сейчас уже существуют, — предупредила Наиля Нагуманова.

Все поручения по старту проекта благоустройства уже даны.

— Он будет уникальным, он будет не похож на все решения, которые здесь были, в том числе инженерные и технические, они не имеют аналогов, — сообщил Ильсур Метшин.

«Это коллаборация государства, бизнеса и крупных компаний»

Во сколько все это обойдется? По предварительной информации, на первом этапе потратят 1,5 млрд рублей, сообщил Ильсур Метшин. Напомним, первый этап в свое время обошелся в 655 млн рублей.

Говоря об источниках финансирования, мэр Казани заявил: «Безусловно, оба уровня бюджета, городской и республиканский, и у нас коллеги только что доложили, что есть бизнес-структуры, которые выходят на набережную. Есть наши республиканские госкомпании, Казанские электрические сети, завод Петцольда, Плетневские бани. То есть это коллаборация государства, бизнеса и крупных компаний».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

У театра Камала появится фонтан

Также Ильсур Метшин анонсировал появление светомузыкального фонтана напротив нового театра Камала. По его словам, проектирование только началось и займет 6—7 месяцев, то есть раньше 2027 года объект не появится.

— Каким он будет — это вопрос проекта, вопрос полета мысли, поэтому мы вас отдельно по этому поводу соберем и обязательно все расскажем, — подогрел интерес аудитории мэр Казани.

Переговоры насчет фонтана ведутся в том числе с главой Сбера Германом Грефом: «Он был здесь. Это один из тех людей, которые реализуют лучшие проекты в стране, их количество исчисляется уже десятками. Мы надеемся, что и Казань попадет в этот счастливый список», — сказал Ильсур Метшин.

Напомним, у старого театра Камала уже стоял подобный фонтан. Его демонтировали в сентябре 2022 года из-за аварийного состояния — насосы стали выходить из строя с критическим постоянством, а подсветка уже не работала. Конструкцию весом 13 тонн сняли с воды с помощью крана.

Реальное время / realnoevremya.ru

О проектировании нового плавающего фонтана на озере Нижний Кабан сообщалось еще в 2023-м. Тогда на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации выделили 4,47 млн рублей. В ней должны были быть предусмотрены насосная станция перекачки дренажных вод суммарной производительностью насосов от 100 до 500 кубометров в час, установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании, а также интегрирующего комплекса приема, обработки и хранения видеоинформации.

А рядом — креативный кластер

Дополнительно планируется создать крупный креативный кластер на берегу Среднего Кабана. Появится он напротив исторической части зооботсада, который скоро подвергнется реконструкции.

— Будущий собственник, который собирается в партнерстве с городом и республикой капитально отремонтировать зоопарк, оранжерею и дом Фукса, хочет реализовать такой креативный кластер. Я думаю, что в первом полугодии мы уже увидим конкретные предложения с эскизными проектами и с теми идеями, в которые собираются вложиться наши инвесторы, — сообщил Ильсур Метшин.

Как прошла презентация — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.