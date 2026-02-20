Казань вошла в число самых популярных направлений для поездок 21–23 февраля

На фоне длинных выходных спрос на аренду вырос на 30%, поездки чаще планируют на три дня

Спрос на посуточную аренду жилья в России к 23 февраля увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом, пишет РИА «Новости».

Казань вошла в число наиболее популярных городов для поездок в период с 21 по 23 февраля. В лидерах также Москва и Санкт-Петербург. В список востребованных направлений попали Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск, а среди курортов — Кировск и Шерегеш.

Средняя ставка аренды по стране на праздничные дни составила около 5,4 тыс. рублей в сутки. Это на 33% больше, чем 7 и 8 февраля.

В Казани средняя стоимость посуточной аренды превышает 4 тыс. рублей в сутки. Для сравнения: в Москве она достигает 5,1 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — около 4,5 тыс. рублей.

По данным сервиса, многие туристы бронировали жилье за два–три дня до поездки. Чаще всего путешественники отправляются в поездку на все три праздничных дня.

