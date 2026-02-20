В Татарстане суд приостановил работу кафе «Зайнаб» на 30 дней

Проверка выявила нарушения санитарных норм и наличие кишечной палочки в продукции заведения

Суд по материалам Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность кафе «Зайнаб» в пгт Рыбная Слобода на срок 30 суток.

Внеплановая проверка заведения, проведенная Лаишевским территориальным отделом, показала неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, нарушения санитарно-дезинфекционного режима, отсутствие контроля за хранением продуктов и допуск к работе сотрудников без медицинских книжек и гигиенической подготовки.

В лабораторных исследованиях обнаружены бактерии группы кишечной палочки как в готовых блюдах, так и в смывах. Выявлено 30 партий продукции общей массой 351,754 кг без маркировки и с истекшим сроком годности.

Индивидуальному предпринимателю Бобоевой У.А. составлены протоколы об административных правонарушениях, кафе опечатано, деятельность временно запрещена.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани на два месяца закрыли суши-бар «Цезарь» из-за кишечной палочки.



Ариана Ранцева