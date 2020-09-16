СК и ФСИН начали проверки по факту суицида Тесака

Главное управление ФСИН РФ по Челябинской области проводит служебную проверку по факту суицида националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщает ТАСС.



Также проверку начал региональный Следком. По его сообщению, сегодня утром в камере СИЗО №3 Челябинска было обнаружено тело заключенного: «По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Сегодня Baza сообщила, что в челябинском СИЗО сотрудники ФСИН нашли тело Максима Марцинкевича.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.