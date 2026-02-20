Рижский вокзал в Москве выставят на аукцион за 4 млрд рублей

Начальная стоимость включает два здания общей площадью 7,7 тыс. кв.м и 7,7 га прилегающих территорий

В Москве РЖД планирует провести аукцион по продаже Рижского вокзала с начальной стоимостью 4 миллиарда рублей.

Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская на конференции, посвященной корпоративному имуществу холдинга. Торги планируется объявить в начале марта.

На аукцион будут выставлены два здания, включая сам вокзал, общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров, а также 7,7 гектара прилегающих территорий.

Ариана Ранцева