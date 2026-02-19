Хуснуллин провел заседание по вопросам регионального развития

Объем строящегося жилья в январе составил 116 млн кв. м, запущено 4 млн кв. м новых строек

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает правительство России.

По итогам января объем жилья в стадии строительства сохраняется на высоком уровне — 116 млн кв. м, что на 2% больше, чем в 2025 году. С начала года запущено строительство 4 млн кв. м жилья, что на 34% превышает показатели прошлого года. Ввод нежилых зданий на 1 февраля достиг 1,9 млн кв. м, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хуснуллин подчеркнул необходимость усиления контроля за своевременным вводом многоквартирного жилья и системного наращивания градостроительного потенциала. Особое внимание также уделяется дорожной деятельности: в 2026 году планируется построить, реконструировать и отремонтировать 20,5 тыс. км региональных и местных дорог с упором на ремонт и капитальный ремонт существующих участков.

Лидерами по выполнению ключевых показателей федеральных проектов и государственных программ стали Московская, Иркутская, Нижегородская области и Республика Башкортостан. На заседании также рассмотрена новая заявка на предоставление казначейского инфраструктурного кредита.

Ранее «Реальное время» писало, что в России в 2025 году введено рекордное количество недвижимости.



Ариана Ранцева