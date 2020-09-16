Жители Татарстана могут подать показания счетчиков через Telegram, «ВКонтакте» и телефонного робота

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жители Татарстана могут подавать показания счетчиков за газ, воду, тепло и электричество в Telegram, «ВКонтакте» и через голосового помощника «Лилию». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Новая технология разработана под руководством уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта в Татарстане Булата Замалиева. Проект позволит татарстанцам отправлять показания счетчиков всего за несколько минут, вне зависимости от места нахождения.

По словам Замалиева, идея запуска новых форматов подачи показаний счетчиков принадлежит министру цифрового развития РТ Айрату Хайруллину.

Напомним, что телефонный робот «Лилия» в период самоизоляции помогал жителям Татарстана по вопросам коронавирусной инфекции.

