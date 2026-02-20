ФАС проверит навязывание конкретных счетчиков воды гражданам

Ведомство изучит жалобы на начисления по нормативам при отказе от установки приборов от конкретного производителя

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ресурсоснабжающие организации и управляющие компании на предмет навязывания гражданам установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя.

В ведомство поступили обращения граждан, указывающие, что в случае отказа от установки таких счетчиков им начисляют платежи по нормативам, что может привести к повышенным счетам за воду.

ФАС направит поручение о проверках во все территориальные органы службы и проанализирует экономическую обоснованность тарифов на водоснабжение и водоотведение.

В то же время в ведомстве отметили, что установка индивидуальных приборов учета воды необходима в соответствии с действующим законодательством для контроля потребления и снижения платежей граждан.

Ариана Ранцева