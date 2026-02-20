Классика вместо новинок: о чем говорят итоги книжного 2025 года

Классика доминирует в офлайне и цифре, современные авторы остаются в тени, Стивена Кинга продавать будут, но не всего

На прошлой неделе издательская группа «Эксмо-АСТ» и Российская книжная палата подвели итоги 2025 года. Картина рынка оказалась противоречивой. Классика разошлась тиражом свыше 18 млн экземпляров и закрепилась в топах, тогда как современные подростковые авторы не могут выйти даже близко к таким объемам. Самый тиражный роман года не вошел в рейтинг цифрового чтения, а книги Стивена Кинга, несмотря на рост изданий на 81%, столкнулись с новыми ограничениями и снятием с продаж. Детский сегмент прибавил 12,6% в деньгах, но внутри него доминируют либо прикладные форматы, либо проверенные классики. Подробности — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

«Просто хотят что-то гарантированно хорошее»

В 2025 году классическая литература вошла в число лидеров спроса. По данным генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, объем продаж классики превысил 18 млн экземпляров.

Представитель пресс-службы издательской группы «Эксмо-АСТ» объяснил рост интереса «Реальному времени» совокупностью факторов: «Прежде всего, это максимально широкая аудитория: если в других жанрах, как правило, есть более четкий портрет читателя, то классика охватывает все возрастные категории — от школьников, изучающих произведения по программе, до старшего поколения». В издательской группе также отметили, что это «проверенные временем произведения, на которые читатели готовы тратить и деньги, и время».

Кроме того, на сегодняшний день книги классической литературы можно купить по демократичным ценам. «У классики самая широкая палитра цены — от недорогих покетов до подарочных изданий», — сказали в пресс-службе «Эксмо-АСТ».

На конференции по подведению книжных итогов 2025 года Евгений Капьев озвучил тренд последних нескольких лет — книга как артефакт. Речь шла о специально оформленных сериях и обложках, красивых обрезах книг. «Эстетика книжных серий позволяет им завируситься в коротких видео, что значительно усилило тренд на потребление классики среди молодежи, которая стремится приобретать книгу именно в бумажном формате как физический артефакт», — отметил представитель пресс-службы издательской группы «Эксмо-АСТ».

«Мы первыми дали молодым читателям оформление, в котором они узнают себя, и честно подчеркнули, что это книги про молодых людей и их проблемы. После наших серий действительно пошла волна других изданий и переосмыслений классики — книжный рынок подхватил эстафету», — добавила руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства МИФ Ольга Киселева.

Еще один фактор, который влияет на высокий интерес к классике, — ее хорошая представленность во всех каналах продаж: «от профильных книжных магазинов до маркетплейсов и даже продуктового ретейла», — отметили в «Эксмо-АСТ». Немалое значение играют и экранизации. К примеру, по данным федеральной сети «Читай-город», только в Татарстане экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» увеличила спрос на книги писательницы на 150% с начала 2026-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост спроса подтверждают и данные Российской книжной палаты. Второй год подряд на втором месте среди самых издаваемых авторов — Федор Достоевский: в 2025 году вышло 137 его книг общим тиражом 897,69 тыс. экземпляров. По сравнению с 2024 годом (139 книг и 940,70 тыс. экземпляров) количество наименований сократилось на 1,4%, а совокупный тираж — на 4,6%. В топ-10 также вошли Михаил Булгаков (83 книги, 509,93 тыс. экземпляров), Лев Толстой (77 книг, 460,58 тыс. экземпляров) и Александр Пушкин (100 книг, 428,32 тыс. экземпляров).

Впервые в десятке оказалась английская писательница Мария Корелли (1855—1924) — с 26 книгами общим тиражом в 432,40 тыс. экземпляров (седьмое место). Евгений Капьев отметил: «Еще три года назад продажи романа Марии Корелли были довольно скромными и не превышали 20 тыс. экземпляров. Ранее в России об авторе почти не знали. Сейчас суммарный тираж только в издательстве «Эксмо» составляет порядка 200 тыс. экземпляров, книга стала бестселлером. Читателей привлекают в романе противостояние добра и зла, яркие характеры, поразительная злободневность описываемых событий». Он также уточняет, что продвижение серии «Магистраль», в которой выходят книги писательницы, реклама в метро, подарочные издания и пользовательский контент в соцсетях усилили эффект.

В цифровом сегменте классика также удерживает позиции. В пресс-службе сервиса «КИОН Строки» сообщили: «Классическая литература входит в число самых популярных жанров (наравне с фэнтези, фантастикой, современной прозой, детективами и любовными романами). В динамике мы также видим рост: в январе 2026 года время прослушивания классики увеличилось примерно на 20% по сравнению с январем 2025-го (то есть примерно в 1,2 раза)».

В «Яндекс Книгах» классические произведения стабильно входят в число самых популярных: по итогам года 11 произведений классиков — Булгакова, Пушкина, Есенина, Достоевского, Толстого, Гоголя и Грибоедова — попали в топ-50 сервиса. В компании отмечают: «Интерес к классической литературе в цифровом формате сегодня полностью созвучен тенденциям книжного рынка в целом». После запуска проекта «100 обложек классики от 100 дизайнеров Яндекса» пользователи стали добавлять классические произведения в списки чтения на 35% чаще.

Спрос на классику фиксируют и издатели. Ольга Киселева отмечает: «Если смотреть шире, рост интереса к классике начался не в 2025-м, а еще в 2022 году. 2025-й просто продолжает и подчеркивает уже запущенный тренд. Я искренне вижу здесь не только эффект ухода правообладателей (когда многие издатели бросились переиздавать классику), но и новые подходы к работе с аудиторией». Киселева подчеркивает: «Классика в изданиях МИФ по продажам прирастает из года в год более чем на 100%».

На фоне этих показателей в топ-10 прошлого года не попали книги Джейн Остин, притом что 2025-й был для писательницы юбилейным — 250 лет со дня ее рождения. Хотя в 2024 году она заняла шестое место в рейтинге самых издаваемых авторов: вышла 71 ее книга общим тиражом в 500 тыс. экземпляров. Ольга Киселева не рассматривает этот факт как спад: «Важно смотреть не только на место в топе, а на абсолютные цифры. Книги могли оказаться в топ-10 не потому, что их стали покупать меньше или больше, а потому что другие книги вокруг выросли сильнее. Это нормальная ситуация на живом рынке: динамика позиций не всегда совпадает с динамикой тиражей».

Киселева добавляет: «Юбилеи и инфоповоды тоже далеко не всегда дают ощутимый эффект. Например, выход фильма «Мастер и Маргарита» действительно заметно подтолкнул продажи — это было видно по цифрам. Но выход других экранизаций, вроде того же «Евгения Онегина», никакого выраженного подъема не дал. Так что отсутствие резкого скачка в конкретный юбилей не признак «поломки системы», а обычная рабочая реальность».

Интерес к классике в 2025 году вписывается в более широкий тренд. Как отмечает британское издание The Bookseller, в Великобритании продажи романов той же Джейн Остин в первые 28 недель 2025 года превысили 78 тыс. экземпляров — это лучший результат с 2009 года. Издатели связывают устойчивость сегмента с тем, что читатели «просто хотят что-то гарантированно хорошее», а классические тексты продолжают переосмысляться через новые серии, предисловия и дизайн.

Если все Кинги в мире исчезнут

Не только классику выбирает читатель. По данным Российской книжной палаты, в 2025 году рейтинг самых издаваемых авторов третий год подряд возглавляет российская писательница Анна Джейн, опередившая Федора Достоевского. В 2025 году, как и годом ранее, у нее вышло 79 книг. Совокупный тираж составил 2 167,00 тыс. экземпляров против 2 238,60 тыс. в 2024 году — снижение на 3,2%. Книга «Твое сердце будет разбито» вошла в тройку изданий с наибольшим тиражом в 2025 году: ее суммарный тираж достиг 284 000 экземпляров.

Автор Число изданий, печ. ед. Общий тираж, тыс. экз. Джейн Анна 79 2 167,00 Достоевский Федор 137 897,69 Кавамура Гэнки 6 667,00 Кинг Стивен 143 588,15 Булгаков Михаил 83 509,93 Толстой Лев 77 460,58 Корелли Мария 26 432,40 Пушкин Александр 100 428,32 Ремарк Эрих Мария 50 378,50 Лавринович Ася 44 351,00

На третье место в топ-10 сразу вошел японский автор Гэнки Кавамура: в 2025 году издано шесть его книг общим тиражом в 667 тыс. экземпляров. При этом роман «Если все кошки в мире исчезнут» стал самым тиражным изданием года — 546 000 экземпляров. В пресс-службе издательства «Эксмо» пояснили: «„Если все кошки в мире исчезнут“ — в первую очередь философская проза, поджанр, который сейчас пользуется большой популярностью. Такая литература помогает по-другому посмотреть на свои личные сложные ситуации, учит радоваться простым вещам и решать сложные вопросы, принимать верные решения. Читая такие книги, мы словно проходим курс терапии».

При этом данные цифрового сегмента не совпадают с печатной статистикой. Директор по маркетингу сервиса «Яндекс Книги» Дарья Анжело на презентации рейтинга ЛУЧ сообщила, что по итогам 2025 года Кавамура не вошел в их рейтинг — список из примерно 30 самых читаемых книг (открытых и прочитанных в течение 30 дней), хотя книга Кавамуры представлена на платформе. Анжело предположила, что книгу активно покупают, но не читают. Таким образом, крупнейший тираж года не коррелирует с показателями потребления в подписной модели.

Значительную динамику показал Стивен Кинг. В 2024 году он занимал десятое место: 79 книг общим тиражом в 365,50 тыс. экземпляров. В 2025 году Кинг переместился на четвертую позицию — 143 издания тиражом в 588,15 тыс. экземпляров. Рост составил 81% по количеству наименований и 60,9% по совокупному тиражу.

На динамику 2025 года повлиял и внешний медиаконтекст. В течение года вышло несколько крупных экранизаций произведений Кинга: фильм «Жизнь Чака» режиссера Майка Флэнагана, хоррор «Обезьяна», экранизация «Долгой прогулки», сериал-приквел «Оно: Добро пожаловать в Дерри», а также сериалы «Институт» и ремейк «Бегущего человека». Сейчас в разработке новые проекты по романам «Кэрри» и «Темная Башня».

На подведении книжных итогов 2025 года генеральный директор издательства АСТ Татьяна Горская сообщила, что им удалось договориться о продлении прав на издание книг Стивена Кинга в России, однако речь идет только о произведениях, вышедших до 2022 года. Новые книги автора в России издаваться не будут.

В марте 2022-го, как сообщали «Ведомости», агент писателя уведомил АСТ о приостановке сотрудничества по новым контрактам. Представитель издательства тогда заявил: «Права на все ранее купленные произведения остаются за АСТ на все время действия контрактов (ближайшие 3—4 года), а вот новых романов и продления истекших прав какое-то ближайшее время действительно не будет». 5 марта 2022 года Кинг сообщил в своем аккаунте в Twitter, что не планирует заключать новые контракты с российскими издательствами.

На момент 2022 года Кинг был самым издаваемым автором в России: с 2015-го он входил в топ-5 по количеству выпущенных книг, а в последние три года до 2022-го возглавлял рейтинг, опережая Дарью Донцову. По данным АСТ, на тот момент совокупный тираж проданных с 2016 года книг Кинга в России составил почти 6,7 млн экземпляров. Самым продаваемым романом стало «Оно» — 393 тыс. экземпляров.

В 2025 году издание и распространение Кинга столкнулось с дополнительными ограничениями. В ноябре издательство АСТ отозвало из продажи тираж романа «Оно» после жалоб «на изображение нетрадиционных отношений». Татьяна Горская тогда заявила: «Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение — и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству». После этого издательство начало проведение собственной экспертизы, чтобы по ее итогам решить вопрос с маркировкой. «В случае каких-то серьезных, неприемлемых несоответствий мы будем обращаться к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста», — уточнила Горская.

К слову, 13 февраля стало известно, что после экспертизы роман Стивена Кинга «Оно» сняли с продаж, поскольку в нем нашли несоответствия российскому законодательству. «Мы закончили проведение экспертизы. Книгу в том виде, в котором она издавалась до этого, выпускать не можем. Там есть некоторое количество фрагментов, которые необходимо поменять. Мы отправили запрос правообладателю на изменение или удаление данных фрагментов, но пока не получили ответ», — сказала Горская в разговоре с ТАСС.

«Рудашевский и Дашевская — это не Донцова»

Продажи детской литературы в 2025 году показали рост на 12,6%. Об этом сообщил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. В денежном выражении сегмент достиг 32,2 млрд рублей — против 28,6 млрд рублей в 2024 году, прирост составил 3,6 млрд рублей. Доля детской книги в общем объеме продаж — 29,1%.

По данным Российской книжной палаты, топ-10 самых издаваемых детских авторов в 2025 году возглавила Елена Ульева. У нее вышло 173 книги общим тиражом 1 177,85 тыс. экземпляров. Годом ранее Ульева занимала второе место: 160 книг тиражом 858,80 тыс. экземпляров. Рост составил 8,1% по числу наименований и 37,2% по совокупному тиражу. Писательница остается в первой десятке уже несколько лет подряд.

Главный редактор издательства «КомпасГид» Марина Кадетова отмечает специфику аудитории Ульевой: «Говорить с детьми дошкольного возраста, уметь объяснить им какие-то базовые вещи — особое умение, и, очевидно, по мнению большого количества родителей, Елена Ульева с этой задачей справляется. Но все мы понимаем, что это не художественная, а прикладная литература, решающая определенные задачи, помогающая родителям. Я бы не ставила книги Елены Ульевой в один ряд с классикой художественной литературы для детей».

Автор Число изданий, печ. ед. Общий тираж, тыс. экз. Ульева Елена 173 1 177,85 Чуковский Корней 109 1 068,17 Пушкин Александр 117 567,96 Носов Николай 55 495,10 Волков Александр 57 457,30 Вебб Холли 47 446,00 Гурина Ирина 34 396,80 Успенский Эдуард 64 356,62 Андерсен Ханс Кристиан 79 326,64 Усачев Андрей 36 307,14

Писательница и редактор издательства «Абрикобукс» Мария Закрученко связывает успех Ульевой с форматом и ценовой политикой: «Могу предположить, что книги Елены Ульевой стали популярными благодаря сочетанию содержания и рыночных факторов: это короткие терапевтические сказки и развивающие истории для детей 2—6 лет с простым языком и понятными сюжетами, которые помогают проживать эмоции, учиться общению и адаптации, а родителям дают ощущение «готового решения». Это книги небольшого формата с иллюстрациями, рабочие тетради и серии для малышей, которые печатаются большими тиражами и стоят значительно дешевле художественной литературы большего объема — от сборников рассказов до повестей и романов». По словам Закрученко, сегмент книг для малышей постоянно обновляется за счет новой аудитории и активно покупается в подарок. Слово «сказки» в названии дополнительно повышает продаваемость.

Помимо Ульевой, в топ-10 самых издаваемых детских авторов в 2025 году вошли преимущественно классики: Корней Чуковский, Александр Пушкин, Николай Носов, Александр Волков, Эдуард Успенский и Ханс Кристиан Андерсен. При этом из детских авторов только книга Волкова «Волшебник Изумрудного города» вошла в топ-3 изданий с наибольшим тиражом. Она заняла первое место с суммарным тиражом 115 000 экземпляров. На втором месте — Джейн Чапмен с книгой «Я люблю тебя всем сердцем» (86 000 экземпляров), на третьем — Ольга Фадеева с книгой «Вода» (76 500 экземпляров).

К сожалению, современные российские авторы, популярные у подростков, не достигают сопоставимых тиражей. Издатели связывают это с особенностями аудитории и модели покупки. Марина Кадетова отмечает: «Причин тут много: захватить внимание подростка сложнее, чем малыша; у подростков большой выбор самой разной литературы, с которой к тому же конкурируют другие развлечения вроде кино или компьютерных игр; часть времени подростков отнимает учебный процесс и литература по школьной программе; да и чтение Елены Ульевой и Нины Дашевской (у Нины есть книги для младших школьников, в отличие от Евгения Рудашевского, с ним сравнить не получится) — это все же разное чтение даже в 7 лет, это книги на разную аудиторию. Ведь и во взрослой литературе есть такое же расслоение: посмотрите на тиражи Дарьи Донцовой. Так вот, Рудашевский и Дашевская — это не Донцова».

Мария Закрученко подчеркивает, что выбор книги в детском сегменте чаще всего делают взрослые: «Даже самый начитанный и самостоятельный ребенок редко является непосредственно покупателем. В лучшем случае родители дают ему возможность выбрать книгу самому — и, по моему опыту, это происходит все чаще, что очень радует. Но нередко взрослые, особенно бабушки и дедушки, предпочитают «проверенную классику» книге, которая действительно могла бы заинтересовать ребенка или подростка. Хуже того, иногда детям прямо запрещают покупать понравившуюся книгу — просто потому, что она не совпадает с родительскими представлениями о «правильном» и «прекрасном». А потом звучит вопрос: „Почему он не читает?“».

Закрученко также обращает внимание на структуру информационного поля: «Если набрать в поиске «детская литература», чаще всего первыми появятся имена Корнея Чуковского, Агнии Барто, Самуила Маршака, иногда — Эдуарда Успенского и Андрея Усачева. Читать по кругу только классику, когда создано столько книг о переживаниях и радостях современных школьников, так же странно, как считать себя знатоком литературы, ограничиваясь исключительно признанными именами прошлого». Закрученко напоминает, что и признанные сегодня классики в свое время подвергались критике, и приводит в пример реакцию Надежды Крупской на «Крокодила» Чуковского.

Говоря о том, как современным авторам занять более высокие позиции в рейтингах, Закрученко формулирует условия: «Чтобы детскую и подростковую литературу действительно читали, о ней нужно говорить — регулярно, профессионально и уважительно». Она отмечает, что блогеры чаще выбирают книги, которые гарантированно привлекут новую аудиторию, поэтому «детское» направление оказывается вне фокуса. По мнению Марии Закрученко, важно приглашать детских и подростковых авторов на фестивали и в библиотеки наравне со «взрослыми» писателями, включать в школьное чтение книги, выбранные самими детьми, и перестать рассматривать детскую литературу исключительно через призму подозрительности.

Марина Кадетова добавляет, что формирование канона требует времени: «Пройдет много лет, кто-то из современных авторов станет классиком, войдет в школьные программы, его/ее книги станут основой для многочисленных фильмов и спектаклей… И тогда, например, с выходом очередной экранизации автор займет почетное место в рейтинге».

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».