Более 25% IT-специалистов опасаются сокращений

34% находятся в поиске работы, 29% называют конкуренцию критической

Более 25% IT-специалистов в России опасаются сокращений на работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование образовательной платформы PurpleSchool и PR-агентства Glava.

Согласно данным опроса, 26% респондентов продолжают работать, но ожидают возможных сокращений. При этом 37% сообщили о стабильной занятости и отсутствии ожиданий изменений. В активном поиске работы находятся 34% участников исследования.

29% опрошенных называют конкуренцию на рынке критической и говорят о сотнях откликов на одну вакансию. Еще 22% считают, что без рекомендаций от сотрудников компании трудоустроиться практически невозможно, 14% отмечают высокую конкуренцию и сложность выделиться среди других кандидатов.

70% респондентов сообщили, что не сталкивались с сокращениями. При этом 22% отметили сокращения в 2025 году, 3% — в 2026 году.

28% заявили, что их доход не изменился, у 22% он вырос на 20% и более, у 16% — увеличился до 20%. В то же время 18% остаются без дохода из-за поиска работы, 9% перешли на проектную занятость.

Полный рабочий день имеют 52% опрошенных, 20% находятся в поиске работы или без занятости, 15% совмещают основную работу с подработками или фрилансом, 8% работают только на проектной занятости.

Исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в нем приняли участие более 1,1 тыс. респондентов.

