Новым премьер-министром Японии назначен Ёсихидэ Суга

На пост премьер-министра Японии утвержден новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) — Ёсихидэ Суга. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов: за него проголосовали 314 из 462 депутатов нижней палаты, еще он получил большинство голосов в верхней палате. Об этом сообщает ТАСС.



Новый премьер-министр должен объявить состав своего кабинета. Ожидается, что большинство ключевых постов сохранится за входившими в последнее правительство Синдзо Абэ министрами.

Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что высокий авторитет и богатый политический опыт Ёсихидэ Суги помогут ему в работе во главе правительства Японии, сказано на сайте Кремля. Президент РФ подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и отметил, что это отвечало бы интересам двух народов, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и сформированное при нем правительство ушли в отставку.