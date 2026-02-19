В Татарстане за неделю больше всего подорожали морковь и яйца

С 9 по 16 февраля морковь выросла в цене на 6,5%, яйца — на 2,6%, а картофель — на 3,6%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

С 9 по 16 февраля 2026 года в Татарстане больше всего выросли цены на овощи и куриные яйца, сообщает Татарстанстат.

Лидером роста стала морковь — плюс 6,5%, до 37,07 рубля за килограмм. Существенно подорожала также свекла — на 4,3% (36,4 рубля), картофель — на 3,6% (40,85 рубля). Яйца прибавили 2,6%, бананы — 1,6%, лук — 1,4%, капуста — 1,4%.

В то же время часть товаров подешевела. Наибольшее снижение зафиксировано у овощных и фруктовых консервов для детского питания (минус 2—2,4%). Кроме того, снизились цены на курицу (почти 2%), молоко (1,5%), муку (1,5%), подсолнечное масло (0,8%), макароны (1,4%) и свинину (0,6%). Небольшое удешевление также отмечено по кефиру, сметане, творогу и сахару.

Ранее «Реальное время» писало, что в России цены на огурцы продолжают расти, но уже медленнее.

Ариана Ранцева