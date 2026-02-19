В Казани растет спрос на первичное жилье

Семейная ипотека под 6% на срок до 30 лет поддерживает интерес, несмотря на ожидание сдачи домов в течение 2–3 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в последние годы наибольший спрос наблюдается на первичном рынке жилья. Об этом сообщил руководитель отдела продаж АН «Риэлт Групп» Рамиль Камальдинов в комментарии ГТРК «Татарстан».

По его словам, ключевым фактором остается семейная ипотека под 6% сроком до 30 лет. Даже ожидание ввода дома в эксплуатацию в течение 2—3 лет не снижает интерес к новостройкам.

Камальдинов отметил, что покупатели чаще выбирают квартиры в предчистовой отделке, поскольку на вторичном рынке в большинстве случаев требуется капитальный ремонт, который обходится дороже, чем работы в новостройке.

Дополнительным фактором спроса он назвал безопасность сделок. Покупка жилья у застройщика напрямую, по его словам, снижает риски мошенничества, которых опасаются участники вторичного рынка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время вторичное жилье привлекает возможностью немедленного заселения. На первичном рынке Казани в сданных домах остаются непроданными около 3—5% квартир, что ограничивает выбор для тех, кто планирует переезд сразу. Для сравнения, в Краснодаре доля непроданных квартир в новых домах составляет около 30%, в Москве — 15—20%.

Новостройки также востребованы благодаря современным планировкам и комплексному развитию территорий с созданием социальной и транспортной инфраструктуры. Это делает их привлекательными для семей и инвесторов.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в топ-5 субъектов России по объемам ипотечного кредитования в январе.

Ариана Ранцева