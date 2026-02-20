В Казани прокурор подал антикоррупционный иск к начальнику курса КЮИ МВД

Претензии касаются недвижимости и авто на общую сумму в 13 млн

Фото: Михаил Захаров

Как стало известно «Реальному времени», бывший сотрудник экзаменационного отделения ГАИ Казани, а ныне — начальник курса Казанского юринститута МВД получил статус ответчика по антикоррупционному иску. По версии прокурора Приволжского района, у Зиннура Хаярова и его родни не было средств на покупку имущества на 13 млн рублей.

Соответчиками по иску заявлены родители офицера. Именно на них, по данным источников «Реального времени», оформлены те активы, которые в надзорном ведомстве считают купленными на неподтвержденные доходы.

В списке прокурора на обращение в доход государства — две квартиры и три парковочных места в одном жилищном комплексе на улице Мавлютова, а также — иномарка 2024 года выпуска.

Иск зарегистрирован в базе Приволжского суда Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

