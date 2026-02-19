ФАС установила новый коэффициент к тарифам на грузоперевозки

С 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года тарифы увеличены на 1% для обеспечения безопасности железнодорожной инфраструктуры

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила дополнительный коэффициент к тарифам на грузовые перевозки для защиты объектов транспортной инфраструктуры. Соответствующий приказ разработан и утвержден по поручению правительства РФ, пишет ТАСС.

С 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года к тарифам на перевозки грузов применяется коэффициент 1,01. Средства от его действия направят на мероприятия по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте.

ОАО «Российские железные дороги» планирует использовать полученные целевые средства на охрану и модернизацию более 1 000 объектов транспортной инфраструктуры.

В ФАС отмечают, что это решение позволит снизить риски нарушений в процессе перевозки грузов и повысить защиту железнодорожных перевозок.

Ариана Ранцева