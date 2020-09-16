Родственники россиян получат долгосрочные визы сроком до года

Сегодня в правительстве России назвали новые правила въезда в страну. Иностранные граждане, являющиеся родственниками россиян, получат долгосрочные визы сроком до года на посещение страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам председателя правительства РФ, получить визу можно будет на основании простого письменного заявления российского гражданина. Он отметил, что отменят норму закона, «из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы».

Напомним, что в начале августа Мишустин подписал распоряжение правительства, возобновляющее возможность въезда в Россию без оформления визы.

