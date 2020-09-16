Фигуристка Медведева рассказала о своем возвращении к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подтвердила информацию о своем возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.

«У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Также она выразила благодарность своему прежнему тренеру канадскому специалисту Брайану Орсеру. По ее словам, фигуристка сохранила с ним теплые отношения.

Напомним, спортсменка уже работала под руководством Тутберидзе и стала двукратной чемпионкой мира, а также призером Олимпийских игр. После проигрыша на Олимпиаде в Пхенчхане Алине Загитовой Медведева со скандалом перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Ранее сообщалось, что она может вернуться в группу Тутберидзе.