Фигуристка Медведева рассказала о своем возвращении к Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подтвердила информацию о своем возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.
«У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
Также она выразила благодарность своему прежнему тренеру канадскому специалисту Брайану Орсеру. По ее словам, фигуристка сохранила с ним теплые отношения.
Напомним, спортсменка уже работала под руководством Тутберидзе и стала двукратной чемпионкой мира, а также призером Олимпийских игр. После проигрыша на Олимпиаде в Пхенчхане Алине Загитовой Медведева со скандалом перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Ранее сообщалось, что она может вернуться в группу Тутберидзе.СпортФигурное катание
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