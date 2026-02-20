Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до -9 градусов

07:00, 20.02.2026

Будет облачная погода с метелью и сильным снегом

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, метель и сильный снег. По прогнозу Гидрометцентра РТ, ночь пройдет преимущественно без осадков, однако уже утром и днем погода ухудшится: в отдельных районах республики пройдут обильные снегопады.

Ветер юго-восточный, восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 15—18 м/с. Температура составит от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица, днем местами образование снежных заносов.

Рената Валеева

