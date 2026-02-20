Двое жителей Набережных Челнов предстанут за участие в экстремистской организации

Следствие завершило расследование дела о вовлечении новых участников и пропаганде запрещенной организации в 2023–2024 годах

Фото: Динар Фатыхов

Двое жителей Набережных Челнов обвиняются в организации деятельности экстремистской организации, сообщает СК Татарстана.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые, являясь приверженцами общественного объединения, деятельность которого решением Верховного Суда Татарстана признана экстремистской и запрещена на территории России, вовлекали в его состав новых участников, пропагандировали идеи организации и проводили собрания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, следствие обратилось в суд с постановлением о применении мер медицинского характера в отношении одной из участниц экстремистского объединения, у которой при экспертизе выявлены признаки психического заболевания.

Ранее «Реальное время» писало, что генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой ассоциации русскоязычных родителей.

Ариана Ранцева