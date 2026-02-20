Трамп заявил о необходимости России и Китая в «Совете мира»
По словам президента США, Москва и Пекин уже получили приглашение
Президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы видеть Россию и Китай в составе «Совета мира». Заявление прозвучало во время общения с журналистами на борту самолета по пути из Вашингтона в Ром в штате Джорджия, сообщает ТАСС.
— Я бы очень хотел видеть Китай и Россию, — сказал он. По словам главы Белого дома, обе страны были приглашены к участию.
Трамп подчеркнул, что считает их присутствие важным и выступил за отсутствие дискриминации и учет различных убеждений.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос возможного участия России в работе «Совета мира» продолжает прорабатываться Министерством иностранных дел совместно с союзниками и партнерами.
