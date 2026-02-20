Новости общества

В Казани потратят более 2 млн рублей на центр фигурного катания

11:47, 20.02.2026

Средства выделены на разработку проекта водоснабжения и канализации здания

Фото: Динар Фатыхов

В Республиканском центре фигурного катания имени Алины Загитовой на проектно-изыскательские работы — на разработку проекта водоснабжения и канализации — выделят более 2 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Подготовка проекта включает полный комплекс работ, необходимых для возведения современного центра.

Ранее «Реальное время» писало, что по проекту здание разделят на две зоны: спортивную и тренировочную. В центре будет ледовая арена с трибунами для зрителей, а также тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии. Для спортсменов предусмотрены раздевалки.

Ариана Ранцева

